Лондон, 30 декабря, 2021, 01:36 — ИА Регнум. 29 декабря в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» «Челси» в матче двадцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 встречался с «Брайтоном». Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

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Первый мяч на 28-й минуте встречи забил таранный форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку после передачу Мейсона Маунта — 1:0. В компенсированное время экс-форвард «Арсенала» Дэнни Уэлбек спас гостей от поражения — 1:1.

Желтые карточки: Рюдигер 41', Ковачич 58', Хадсон-Одои 64', Маунт 81', Биссума 81'.

Статистика матча («Челси"/ «Брайтон»)

Удары 11/18

Удары в створ 5/6

Владение 47%/53%

Угловые 10/8

Нарушения 14/7

«Брайтон», набрав 24 очка, занял десятую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. «Челси» с 42-мя очками обошел «Ливерпуль» и поднялся на второе место.