Москва, 30 декабря, 2021, 07:20 — ИА Регнум. В конкурсе «Доброволец Москвы — 2021» приняли участие свыше 10 тыс. человек. Об этом 30 декабря сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Дарья Драй ИА REGNUM Волонтеры России

Победителями и призерами в семи номинациях конкурса стали 28 индивидуальных участников и волонтерских объединений, а в рамках специальной номинации «Спасибо» отметили 60 жителей столицы. Всего на конкурс было подано более 850 заявок, в том числе коллективных. Самому младшему участники конкурса добровольцев было восемь лет, а самому старшему — 77.

«Добровольчество в столице стремительно развивается — в нынешнем году конкурс объединил больше 10 тысяч москвичей. Годом ранее участников было около 7,5 тысячи. И это не просто статистика. Каждый участник — инициативный и отзывчивый человек, который помогает другим жителям и городу в целом. Волонтеры оказывают адресную поддержку тем, кому она нужна, с готовностью присоединяются к социально ориентированным, патриотическим, культурным и просветительским программам», — сказала Сергунина.