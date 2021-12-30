Барселона, Испания, , 01:25 — REGNUM Руководство «Ньюкасла» готово предложить каталонской «Барселоне» 20 миллионов евро за трансфер 28-летнего французского центрального защитника Самуэля Умтити. Об этом 29 декабря сообщило издание El Nacional.

Самюэль Умтити

Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена продать Самуэля Умтити в зимнее трансферное окно, чтобы решить проблемы с бюджетом. Также «сине-гранатовых» в январе могут покинуть Сержиньо Дест, Филиппе Коутиньо и Люк Де Йонг.

В текущем сезоне Самуэль Умтити сыграл лишь в одном матче за «Барселону», выйдя на поле 12 декабря в поединке с «Осасуной» (2:2).

Умтити перешел в «Барселону» 14 июля 2016 года из французского «Лиона» за 25 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 28-летнего защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 5 миллионов евро.