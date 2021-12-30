Буэнос-Айрес, , 01:24 — REGNUM В центральной аргентинской провинции Неукен во время тушения крупного лесного пожара разбился вертолёт, находившиеся на его борту люди погибли. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба правительства провинции.

Лесной пожар

По данным властей, на борту пожарного вертолёта в момент авиакатастрофы находились только пилот и механик.

пресс-служба правительства провинции Неукен «Два человека погибли при падении вертолёта, который занимался тушением пожара».

Выяснение обстоятельств трагедии затрудняется тем, что вертолёт упал в труднодоступном месте вблизи озера Кильен. По информации пожарной службы, лесной пожар, охвативший к настоящему времени около четырёх тысяч гектаров, начался после прошедшей две недели назад грозы.

Читайте также: На севере Индии разбился истребитель МиГ-21