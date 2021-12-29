Триполи, 30 декабря, 2021, 01:23 — ИА Регнум. Первые случаи заражения штаммом «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2 подтвердили в Ливии, сообщает пресс-служба ливийского национального центра по контролю за заболеваниями.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"В среду, 29 декабря 2021 года, проводились тесты на выявление штамма «Омикрон» COVID-19, которые показали положительные результаты», — заявили в центре.

В связи с этим в ведомстве призвали всех жителей Ливии и иностранных граждан, находящихся на территории страны, скорее прививаться против коронавирусной инфекции.

По последним данным, в Ливии с начала пандемии выявили 387 543 случая заражения коронавирусом нового типа. Уже выздоровели 375 131 пациент, еще 5685 человек с болезнью не справились и скончались от осложнений COVID-19.