Москва, , 01:14 — REGNUM Отец 24-летнего парагвайского атакующего полузащитника «Нью-Йорк Сити» Хесуса Мануэля Медины Франсиско Медина подтвердил, что московский ЦСКА ведет переговоры с клубом МЛС на предмет трансфера его футболиста.

ЦСКА

«У него есть предложения из Бразилии, Мексики, Испании, России. Из Парагвая мы ни с кем не контактировали. Он молод и пока не хочет играть в Парагвае. Я думаю, что Хесус ближе всего к переходу в ЦСКА. Тренер ЦСКА уже поговорил с моим сыном. Но я бы хотел, чтобы Хесус перешел в чемпионат Бразилии», — цитирует отца Медины издание ABC Cardinal.

В завершившемся сезоне МЛС 2021 Хесус Медина принял участие в 33-х матчах за «Нью-Йорк Сити», в которых отметился девятью забитыми мячами и двумя результативными передачами, а также получил восемь желтых карточек.