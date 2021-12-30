Барселона, Испания, , 01:06 — REGNUM 17-летний испанский фланговый атакующий полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Фабио Бланко Гомез перейдет в каталонскую «Барселону». Об этом 29 декабря сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.

Также сообщается, что первое время Бланко будет выступать за вторую команду «Барселоны» — «Барселону Б». В текущем сезоне на счету испанца 3 (2+1) очка по системе гол+пас в восьми матчах немецкой Бундеслиги U19.

Фабио Бланко перешел в «Айнтрахт» 1 июля 2021 года из испанской «Валенсии» на правах свободного агента. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает нападающего в 750 тысяч евро.