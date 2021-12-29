Хараре, 30 декабря, 2021, 00:59 — ИА Регнум. В Зимбабве за прошедшие сутки умерли 24 пациента с коронавирусной инфекцией. Это рекордный для страны показатель с начала пандемии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

(сс) Photo RNW.org Зимбабве

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Отмечается, что в стране в течение двух прошедших недель растет смертность среди пациентов с COVID-19. Предыдущий рекордный показатель — 23 умерших с COVID-19 за сутки — фиксировался в Зимбабве 23 декабря.

Всего с начала пандемии в республике жертвами осложнений COVID-19 стали 4908 человек. К настоящему времени в Зимбабве подтвердили уже 205 449 случаев заражения коронавирусом нового типа. При этом уже 166 717 человек выздоровели и выписались из медицинских учреждений.