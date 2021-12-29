Вашингтон, 30 декабря, 2021, 00:58 — ИА Регнум. Объем коммерческих запасов нефти в США снизился с 18 по 24 декабря на 3,576 млн баррелей и составил 419,995 млн баррелей. Об этом 29 декабря сообщило на своем сайте американское министерство энергетики.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Вместе с тем, согласно опросу агентства Bloomberg, планировалось, что за указанный период нефтяные запасы страны уменьшатся на 2,7 млн баррелей.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря минэнерго США согласовало передачу американской компании Marathon Petroleum 250 тысяч баррелей нефти из стратегического резерва государства.