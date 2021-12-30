30 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 10:38 — REGNUM



Предатель Иван Шилов © ИА REGNUM

Решение Верховного суда России о ликвидации Международного общества «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) в связи с систематическим несоблюдением российского законодательства, включая реабилитацию нацистских преступников, подрыв доверия к органам российской государственной власти, а также попытки выставить Советский Союз террористическим государством, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 30 декабря в социальной сети Facebook.

«Хороший подарок к Новому году, спасибо!» — написал Олег Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что Верховный суд вынес правильное решение, потому что данная организация представляет угрозу российскому государству.

«Отлично! Антисоветчикам-русофобам нет места в России. Пускай отрабатывают свои западные бабки за границей!» — призывает Дмитрий К.

«Я согласен с тем, что «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) искажает память о Великой Отечественной войне и лжёт о Советском Союзе. Не должно быть таких организаций в России, которые на деньги тех, кто официально считает нас врагом, коверкают историю в их интересах», — указывает Алексей С.

Некоторые комментаторы отмечают, что все недовольные российской историей личности могут смело отправиться жить в любую другу страну, у которой такая история, которая им по душе.

«Наконец-то! Это мнение большинства здравомыслящих людей, а не тех, кто непрерывно плюется ядом в свою страну. Сейчас полная свобода. Если что-то не нравится, можно уехать и счастливо жить в любой другой стране», — отмечает Elena I.

Часть людей полагает, что ликвидированная организация стала костью в горле у выходцев из СССР, которые не изменили своим принципам.

Флаг СССР Рыжкова Анна © ИА REGNUM

«У власти в Российской Федерации находятся все те же коммунисты, сотрудники КГБ, комсомольцы и т.д. Все они оттуда вышли. Они очень не хотят, чтобы народ знал правду о Советском Союзе!» — считает Алексей П.

«К сожалению, распад СССР так ничему не научил российские власти. Те же репрессии против здравомыслящих граждан!» — пишет Alexey N.

Ряд пользователей указывает на то, что российская история на данный момент пишется легитимной властью, и альтернативные версии от конкурентов ей ни к чему.

«А кто не создаёт свою версию истории? Её всегда именно «создавали» на основе тех фактов, какие удобнее действующей власти. Удобнее для определённого времени, определённых кругов, определённых людей. Необязательно врать, можно просто недоговорить, умолчать, приукрасить, опустить, вырвать из контекста… Так история и пишется», — поделилась своим мнением Наталья Б.

Нашлись и те, кто убеждены, что, помимо ликвидированной организации, есть на территории Российской Федерации ещё и другие подобные, которые продолжают свою деструктивную деятельность.

Задрапированный мавзолей в День Победы Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Интересно, чем «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) так не угодил российским властям, если другие совершенно легальные организации продолжают лить грязь на историю нашей страны, снимают свои издевательские фильмы. Что-то разве изменится от того, что «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) закрыли? По-моему, эта организация и так на ладан дышала. Большие антироссийские бабки крутятся уже под носом у государства!» — отмечает Андрей Л.

Напомним, 28 декабря Верховный суд России вынес постановление о том, что Международное общество «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) ликвидировано в связи с систематическим несоблюдением российского законодательства, включая реабилитацию нацистских преступников, подрыв доверия к органам российской государственной власти, а также попытки выставить Советский Союз террористическим государством.