Париж, 30 декабря, 2021, 00:42 — ИА Регнум. Требование о ношении защитных масок в помещениях и на улицах французской столицы Парижа вступит в силу с 31 декабря на фоне нового всплеска случаев заражения коронавирусом во Франции. Об этом 29 декабря сообщила на своем сайте префектура городской полиции.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Масочный режим

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Ограничения касаются лиц от 11 лет и старше. Исключение сделано только для прогулок в Булонском лесу и парижском заповеднике Венсен, а также для людей, которые занимаются спортом, передвигаются на личном транспорте или велосипеде. С нарушителей будут взимать штраф в размере 135 евро.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря министр здравоохранения Франции Оливье Веран объявил, что за сутки в республике зафиксировали 208 тысяч новых фактов инфицирования коронавирусом, что является рекордным значением.