Кабул, 30 декабря, 2021, 00:24 — ИА Регнум. Паспортное управления Кабула, работа которого было приостановлена после предотвращённой попытки теракта, может вновь открыться на следующей неделе. Об этом сообщил 29 декабря генеральный директор управления Алам Гуль Хаккани, передаёт газета «8 Собх».

Кабул

«Не исключено, что паспортный стол начнёт работу на следующей неделе, но я не могу сказать точное время», — отметил Хаккани.

Напомним, в минувший четверг, 23 декабря министерство внутренних дел Афганистана сообщило о ликвидации охраной террориста-смертника, пытавшегося совершить взрыв на входе в зданиепаспортного управления Кабула.

Ежедневно перед управлением собираются сотни желающих оформить паспорта, в том числе студенты и выезжающие на лечение. При этом четверг является днём, зарезервированным для выдачи паспортов представителям движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).