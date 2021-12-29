Гватемала, 30 декабря, 2021, 00:21 — ИА Регнум. Дополнительную партию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», в которую вошло 2 млн доз препарата, доставили в Гватемалу 29 декабря. Об этом сообщается на странице разработчиков вакцины в Twitter.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

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Всего в латиноамериканскую республику было поставлено не менее 7 млн доз указанного препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря посол РФ во Вьетнаме Геннадий Бездетко передал вьетнамским властям груз из 100 тысяч доз российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт».