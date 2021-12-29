Монтевидео, 30 декабря, 2021, 00:12 — ИА Регнум. Первый в Уругвае случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» выявили уругвайские медики, 29 декабря передал телеканал Telemundo со ссылкой на министра здравоохранения страны Даниэля Салинаса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По словам главы ведомства, в связи с этим власти ожидают резкий всплеск новых фактов инфицирования SARS-CoV-2 в республике. Кроме того, Салинас объявил, что срок ревакцинации третьей дозой препаратов от COVID-19 сократили с шести до четырех месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря за сутки в Панаме выявили еще 17 случаев заражения штаммом «Омикрон» и их общее количество в стране достигло 26.