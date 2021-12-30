Тбилиси, 30 декабря, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Депутата Европарламента Виолу фон Крамон-Таубадель крайне встревожило намерение грузинских властей ликвидировать Службу государственного инспектора Грузии, сообщает 29 декабря грузинский телеканал «Мтавари архи».

Грузинский флаг

«То, что происходит в Грузии на Рождество, очень тревожно. Правительство стремится упразднить одно из самых профессиональных, должным образом функционирующих государственных учреждений — государственную инспекцию. Это не похоже на то, что 2022 год имеет перспективное начало», — написала фон Крамон-Таубадель в своём «Телеграме».

Парламент 82 голосами против 13 уже принял законопроект об упраздении Службы государственного инспектора. Вместо единой службы в следующем году правительство намерено создать две — Специальную следственную службу и Службу защиты персональных данных.

Напомним, что созданная в 2018 году в Грузии Служба государственного инспектора расследовала преступления, связанные с пытками или бесчеловечным обращением, а также касающиеся превышения должностных полномочий и защиты персональных данных.