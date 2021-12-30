* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, , 00:09 — REGNUM В афганской провинции Тахар освобождённый талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заключённый «зверски» убил свою жену и скрылся с места преступления, сообщила 29 декабря газета «8 Собх» со ссылкой на местные источники.

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По информации издания, инцидент произошёл минувшей ночью в районе Гаумали города Талукан, который является административным центром провинции Тахар.

Согласно источнику, при предыдущем правительстве мужчина находился в заключении за избиение своей жены и ряд других преступлений.

Мотив убийства пока неизвестен.

Представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Тахар пока не комментируют инцидент.