Кабул, , 23:59 — REGNUM В Кабуле группа женщин, вышедшая на акцию протеста в связи с кризисной экономической ситуацией, обратилась к властям США с призывом высвободить заблокированные Вашингтоном финансовые активы Афганистана, передаёт 29 декабря информационное агентство «Шафакна».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщается, женщины прошли шествием по улицам Кабула с плакатами «Джо Байден! Зима очень холодна, и моим детям нечего есть»: «Дайте нам жить, не морите нас голодом».

Ранее сторонники «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также провели в Кабуле демонстрацию с требованием к США разблокировать средства.

После смены власти в Афганистане, около $10 млрд из валютных резервов Афганистана были заморожены в иностранных банках по указанию Соединенных Штатов.

В Вашингтоне назвали передачу денег «сложной задачей» и заявили, что эти средства не будут предоставлены лицам, находящимся под санкциями.

Между тем гуманитарная ситуация в Афганистане ухудшается с каждым днём Гуманитарные организации просят об оказании срочной помощи стране, предупреждая, что ситуация может стать катастрофической в холодное время года.