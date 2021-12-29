Вашингтон, , 23:56 — REGNUM Стример и видеоблогер Mint Blitz, являющийся давним поклонником серии Halo, выложил в сеть видео, в котором показал, как выиграл 100 матчей подряд в режиме Free-For-All («Каждый сам за себя») игры Halo Infinite. Ролик был опубликован 29 декабря на YouTube-канале автора.

Игра Halo Infinite Скриншот с YouTube

Mint Blitz отметил, что изначально он поставил перед собой цель выиграть 50 матчей подряд, но по мере того, как он продолжал побеждать, у видеоблогера росла уверенность в том, что он сможет победить и 100 раз подряд. Единственный его «проигрыш» был связан с тем, что ПК стримера выдал сбой.

Напомним, многопользовательский режим Halo Infinite стал доступен геймерам с 15 ноября 2021 года, его релиз состоялся в 20-летнюю годовщину релиза оригинальной игры Halo: Combat Evolved. Доступ к одиночной кампании Halo Infinite поклонники франшизы получили 8 декабря 2021-го.

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