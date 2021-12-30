30 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили информацию МВД России о том, что с начала 2022 года нелегальных трудовых мигрантов могут выдворять из страны.

Тимур Кондратьев, , 10:38 — REGNUM Информация на сайте МВД России о том, что иностранных граждан с 1 января 2022 года могут не только оштрафовать за незаконную трудовую деятельность, но и выдворить из страны, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение на этот счёт 29 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

"Давно пора было это делать, вот только с трудом верится в то, что мигрантов действительно начнут вышвыривать за пределы России за нарушение законодательства», — пишет Олег Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что мигранты-нарушители не должны находиться в России, их должны моментально депортировать за пределы страны даже за малейшие провинности.

«Давно пора выгонять таких из страны! Хочешь трудиться на территории другого государства — плати налоги, устраивайся официально, с уважением относить к традициям и обычаям принявшей тебя страны. Отбросы же приезжают, которые два слова сказать не могут по-русски, творят беззаконие, а потом мы имеем дело с последствиями такой бездумной миграционной политики. Такого быть больше не должно!» — поделился своим мнением Сергей Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что нелегальных мигрантов депортировали и раннее, поэтому, с их точки зрения, мало что изменится.

«Что значит «давно пора»? Всегда их выдворяли. Только за первое полугодие 2021-го из России были высланы порядка 8,6 тысячи мигрантов!» — отмечает Павел М.

Нелегальные мигранты (с) Пресс-служба управления ФССП России по Калужской области

Часть людей полагает, что ситуация с нелегальной миграцией никак не изменится, потому что коррупция в российских органах власти позволит подобным гостям из-за рубежа уйти от ответственности.

«Раньше было так, что нелегальный мигрант попадал к полицейским, те отмечали его как незарегистрированного, работодатель платил за него штраф и всё, взятки гладки. Мигрант остаётся в статусе нелегального, но кто должен был, тот за него занёс куда надо денег. Такая схема сохранится и сейчас. Ничего не изменится», — считает Пётр С.

Ряд пользователей указывает на то, что многие нелегальные мигранты умудряются получить российские паспорта, что автоматически выводит их из нелегального поля.

«Судя по всему, как раз таки с этим ужесточением и связаны были оптовые раздачи российских паспортов иностранным гражданам в этом году. Конечно, мигранта не выдворят из России, если он является её гражданином!» — написал Серёга М.

Отдельные комментаторы отмечают, что российские власти, будучи не в силах бороться с огромными потоками трудовых мигрантов, просто решили придать этому всему легальную форму.

Трудовые мигранты Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Видимо, российские власти озаботились легализацией того нескончаемого потока мигрантов, который, видимо, остановить они не в силах. Не потому что не могут, а потому что не хотят. Бабки-то бешеные! Где вы ещё найдёте легальный доступ к рабской силе, отчётность за которую вести не требуется? Нигде. Поэтому мигрантов никто выдворять не станет, для показухи разве что», — предполагает Андрей Б.

Напомним, 28 декабря на сайте МВД России была опубликована информация о том, что иностранных граждан с 1 января 2022 году могут не только оштрафовать за незаконную трудовую деятельность, но и выдворить из страны.