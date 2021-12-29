Токио, , 23:40 — REGNUM Авторы театральной постановки на основе манги и аниме-сериала «Моя геройская академия» выложили в сеть постер. Об этом 29 декабря сообщает портал Comicbook.

Аниме Иван Шилов ©ИА REGNUM

Поклонникам франшизы показали, как будут выглядеть герои сериалов на театральной сцене. Пьеса называется «Моя геройская академия: Символ мира», её премьера состоится в Японии в апреле 2022 года. Спектакль будут показывать в театрах Осаки, Токио и префектуры Канагава.

https://twitter.com/heroaca_stage/status/1475079806459195392

Напомним, автором оригинальной манги «Моя геройская академия» является Кохэй Хорикоси. Ранее ИА REGNUM сообщило, что аниме-сериал на её основе вошёл в список номинантов на премию Golden Issue Awards 2021 (выдаётся порталом Comicbook) в категории «Манга и аниме».

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