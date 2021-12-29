Вашингтон, 29 декабря, 2021, 23:27 — ИА Регнум. Приложение онлайн-кинотеатра HBO Max вошло в список из десяти самых популярных программ для смартфонов в 2021 году в США на фоне того, что приложения Netflix и Disney Plus выбыли из топ-10. Об этом 29 декабря сообщает портал Deadline.

JasonParis HBO

Аналитики компании Apptopia сообщили, что в период с 21 декабря 2020 года по 20 декабря 2021-го приложение сервиса WarnerMedia скачали более 45 млн раз, таким образом, оно заняло десятое место в рейтинге. На девятом расположилось ПО видеосервиса YouTube с 47 млн скачиваний.

В топ-10 также вошли WhatsApp (47,2 млн скачиваний), Facebook (47,3 млн), Messenger (51 млн), ZOOM (52 млн), Cash App (56 млн), Snapchat (56 млн), Instagram (64 млн). Первое место занял TikTok с 94 млн скачиваний.

Отметим, что в рейтинге Apptopia за 2020 год потоковый сервис Disney Plus занял восьмое место с 45 млн загрузок. Netflix тогда оказался на десятом месте с 44,7 млн. При этом Netflix по-прежнему обходит конкурентов в США по показателю числа активных подписчиков (214 млн).