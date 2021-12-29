Челябинск, , 23:43 — REGNUM Мероприятия, приуроченные к Новому году, проводят бойцы Росгвардии на Урале. Как сообщили 30 декабря в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области, в рамках акции «Дед Мороз специального назначения» бойцы построили ледяную горку в детском саду № 147.

Дед Мороз специального назначения 74.rosguard.gov.ru

Комментируя это событие, заведующая детским садом Екатерина Кравченко сказала:

«Мы рады, что нас посетил Дед Мороз специального назначения и его помощники. Теперь у наших детей есть горка, чему они будут очень рады».

Строительство горки 74.rosguard.gov.ru

Добавим, что накануне, 28 декабря Дед Мороз и бойцы ОМОНа «Воин» посетили в городе Копейске воспитанников «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей». Кроме того, росгвардейцы побывали в городе Еманжелинске, где навестили детей из Центра «Искорка». Также Дед Мороз поздравил с Новым годом более 50 семей росгвардейцев в Челябинске.

Дед Мороз специального назначения в метро 66.rosguard.gov.ru

В пресс-службе Росгвардии по Свердловской области рассказали, что в рамках акции «Дед Мороз специального назначения» в Екатеринбурге состоялся праздничный концерт на перроне станции метро «Площадь 1905 года». Участвовали в нём ансамбль песни и пляски Уральского округа войск национальной гвардии.

Новогодний концерт в метро Екатеринбурга 66.rosguard.gov.ru

Как сказал начальник ансамбля майор Константин Петрачков, росгвардейцы решили согреть теплом сердца уральцев и провести очередной концерт в метро.

Константин Петрачков «Подготовку выступления держали в секрете, поэтому для многих горожан оно стало приятным сюрпризом к завершению рабочего дня. Думаю, мы подарили незабываемые впечатления, а также хорошее настроение всем присутствующим».

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