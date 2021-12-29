Челябинск, 29 декабря, 2021, 23:43 — ИА Регнум. Мероприятия, приуроченные к Новому году, проводят бойцы Росгвардии на Урале. Как сообщили 30 декабря в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области, в рамках акции «Дед Мороз специального назначения» бойцы построили ледяную горку в детском саду № 147.

74.rosguard.gov.ru Дед Мороз специального назначения

Комментируя это событие, заведующая детским садом Екатерина Кравченко сказала:

«Мы рады, что нас посетили Дед Мороз специального назначения и его помощники. Теперь у наших детей есть горка, чему они будут очень рады».

74.rosguard.gov.ru Строительство горки

Добавим, что накануне, 28 декабря, Дед Мороз и бойцы ОМОНа «Воин» посетили в городе Копейске воспитанников «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей». Кроме того, росгвардейцы побывали в городе Еманжелинске, где навестили детей из Центра «Искорка». Также Дед Мороз поздравил с Новым годом более 50 семей росгвардейцев в Челябинске.

66.rosguard.gov.ru Дед Мороз специального назначения в метро

В пресс-службе Росгвардии по Свердловской области рассказали, что в рамках акции «Дед Мороз специального назначения» в Екатеринбурге состоялся праздничный концерт на перроне станции метро «Площадь 1905 года». Участвовали в нём ансамбль песни и пляски Уральского округа войск национальной гвардии.

66.rosguard.gov.ru Новогодний концерт в метро Екатеринбурга

Как сказал начальник ансамбля майор Константин Петрачков, росгвардейцы решили согреть теплом сердца уральцев и провести очередной концерт в метро.