Белград, 30 декабря, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Сербия начнет переговоры с российской стороной о строительстве хранилища газа в сербском населенном пункте Итебей. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 29 декабря во время пресс-конференции по итогам 2021 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

По словам Вучича, в настоящее время Белград ведет переговоры с Россией об увеличении запасов газа в подземном хранилище Банатский Двор до одного миллиарда кубометров, передает телеканал РТС.

Вучич подчеркнул, что вопрос импорта дополнительного объёма газа будет решен в скором будущем после его переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, что ранее пресс-служба Кремля сообщила о том, что Вучич обсудил с Путиным вопросы поставок газа в Сербию в телефонном разговоре, который состоялся 25 декабря.