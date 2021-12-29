Вашингтон, , 23:12 — REGNUM Американский рэп-исполнитель Lil Yachty (Майлс Паркс МакКоллум) сделал анонс нового мини-альбома, записанного при участии продюсера F1lthy (Ричард Ортис). Соответствующей информацией артист поделился на своей странице в Twitter 29 декабря 2021 года.

Музыка (сс) StockSnap

Пока что неизвестно, сколько именно композиций войдет в грядущий проект, однако его выход запланирован на 2022 год. Название микстейпа также остается в тайне.

Напомним, что Lil Yachty является автором четырех студийных альбомов и различных микстейпов. 23 августа 2021 года исполнитель опубликовал свой последний на текущий момент микстейп Birthday Mix 6.

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