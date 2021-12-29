29 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Ксаверий де Местр, , 23:33 — REGNUM Гарри Мейсон Рид, демократ, который выбрался из бедности в окрестностях Невады и добился власти в Вашингтоне, где будучи лидером большинства в Сенате добился принятия закона о здравоохранении, умер в возрасте 82 лет.

Гарри Рид Senate.gov

В 2018 году у Рида был диагностирован рак поджелудочной железы, однако он успел увидеть, как в этом месяце аэропорт Лас-Вегаса был переименован в его честь.

Даже среди необычных биографий американских политиков, которым свойственно пробираться к верхам через множество препятствий, то, что пришлось преодолеть Риду, кажется экстраординарным. Он вырос, так сказать, в диккенсовских условиях, в маленькой деревушке Сирчлайт, Невада. В его доме не было водопровода, а отец шахтер и алкоголик в конце концов покончил жизнь самоубийством. Семью спасла мать, которая принимала белье на стирку из местных борделей.

На протяжении двух десятилетий Рид участвовал в избирательных кампаниях в Неваде, отмеченных и неудачами, и успехами, и наконец был избран в Сенат в 1986 году. После выборов 2004 года он стал лидером демократов в палате представителей.

Американские интернет-пользователи обсудили кончину политика под соответствующей публикацией The New York Times.

«Если вы хотите увидеть, как выглядит гиперпартийность, посмотрите на Гарри Рида», — пишет James Ribe.

«Многие быстро отмечают как один из «успехов» г-на Рида тот факт, что он не позволил Неваде стать хранилищем высокорадиоактивного отработанного топлива. Но если посмотреть на этот факт под другим углом, то в настоящее время в США — в том числе на побережье и в сейсмически активных зонах — существует множество объектов с отработанным ядерным топливом, которое некуда девать. Это огромная нерешенная проблема. И имя Гарри Рида связано с ней», — напоминает Alan R Brock.

Международный аэропорт имени Гарри Рида Mike Russell

«А еще нам известно о его финансовом богатстве. Неплохо для человека, который, согласно этому некрологу, не имел работы в частном секторе после работы на заправке в старших классах», — отмечает Brian M.

«Я не видел никаких упоминаний о его роли в раскрытии правительственных данных об НЛО или о его интересе к ранчо Скинвокера. Он потратил порядка 22 миллионов на изучение и разоблачение НЛО, и довел информацию до общественности», — напоминает Plan B.

«Гарри Рид запомнится в основном тем, что изменил правила для судебной системы», — комментирует Avery G.

«Я всегда буду благодарен ему за его присутствие, его лик, его опыт. Он человек слова… идеальная рапира для Макконнелла. Я всегда буду благодарен ему и горжусь храбрыми демократами, которые рисковали своей работой ради страны (прежде партии), а многие потеряли ее ради улучшения здравоохранения в Америке. Спасибо вам, мистер Рид, и спасибо вам еще», — благодарит Hal Paris.

«Как австралиец, пользующийся преимуществами хорошей государственной системы здравоохранения, финансируемой нашим правительством, я с большим уважением отношусь к Гарри Риду и его работе по принятию в США эпохального закона о здравоохранении. Похоже, он был далек от совершенства, но и мы не совершенны. Жаль, что акулы часто превосходят орлов в политике — он так стремился к равенству для менее привилегированных!» — восклицает MargieG.

«Вероятно, самым влиятельным «драчливым» действием Гарри Рида было снижение количества голосов, необходимых для выдвижения кандидатур и судейских мест. Это действие позволило Трампу за 4 года назначить больше судей, чем любому другому недавнему президенту. За это многие благодарят его», — указывает Si Seulement Voltaire.

«Мои соболезнования его семье, которая поддерживала его на протяжении всей его долгой карьеры, неся все заботы и стрессы общественной жизни. Большое спасибо», — отмечает Ann.

«Он многого добился и прожил поистине необыкновенную жизнь. Мне бы только хотелось, чтобы он и его коллеги (включая Обаму) разработали стратегию борьбы с джерримендерингом после того, как в 2013 году Верховный суд по существу отменил закон об избирательных правах. Невозможно иметь демократию без равного доступа к избирательным урнам. Тем не менее принятие знакового законопроекта о здравоохранении и законопроекта об Уолл-стрит в Америке — это то, чему стоит аплодировать», — указывает MSS.

Как сообщало ИА REGNUM, в США полным ходом идет внутриполитическая борьба в части перераспределения и новой нарезки избирательных округов. Речь идет о джерримендеринге (gerrymandering, «саламандра Герри», избирательная геометрия, избирательная география) — перераспределении и новой нарезке избирательных округов внутри каждого американского штата, которые происходят примерно раз в 10 лет. Партия, которая находится у власти в том или ином штате, имеет возможность раз в десять лет изменить границы округов в свою пользу.

Эта политическая практика в США присутствует с начала XIX века. Суть ее в том, что границы избирательных округов внутри штата меняют для того, чтобы подобрать определенный состав избирателей. К примеру, 100 избирателей нужно поровну разделить на десять округов. Из них 40% голосуют за республиканцев, а 60% — за демократов. В зависимости от того, как пройдут линии избирательных округов, результат голосования будет различным.

Против джерримендеринга в США неоднократно пытались бороться, но еще ни разу это не увенчалось успехом.