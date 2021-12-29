Ниамей, , 23:02 — REGNUM Восемь выходцев из Руанды, которые во время геноцида (1994 г.) в этой стране находились на высоких постах, должна покинуть Нигер, сообщает 29 декабря Agence France-Presse.

Мемориал братской могилы в Южной Руанде, недалеко от Букаву, напоминает о Геноциде 1994 года Sascha Grabow

Соответствующее решение приняли власти Нигера: теперь руандийцы, попавшие в чёрный список, не могут проживать на нигерской территории. На отъезд им дали неделю.

Добавим, что из восьми руандийцев четверо осуждены Международным трибуналом по Руанде и уже отбыли сроки, а ещё четверо были оправданы судом. Все эти восемь человек ранее были, по соглашению с ООН, приняты властями Нигера.

Читайте ранее в этом сюжете: В Руанде бывшие повстанцы получили по 10 лет тюрьмы