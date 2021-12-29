Лос-Анджелес, США, , 23:00 — REGNUM Редакция портала Screen Rant составила список из десяти фильмов 2021 года, которые хуже всего выступили в прокате. Статья была опубликована 29 декабря на сайте издания.

Кино Tobias Wrzal

В список кассовых провалов 2021 года вошли, в частности, мюзиклы «Дорогой Эван Хансен» (режиссер Стивен Чбоски) и «На высоте мечты» (Джон Чу), кинокомикс «Отряд самоубийц: Миссия навылет» Джеймса Ганна, спортивная драма «Король Ричард» Криса Бауэрса и криминальная драма «Множественные святые Ньюарка» Алана Тейлора.

В топ-10 самых финансово провальных проектов 2021 года также попали научно-фантастическая лента «Воспоминания» (Лиза Джой), приключенческий боевик «G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз (Snake Eyes)» (Роберт Швентке), экранизация мюзикла «Вестсайдская история» (Стивен Спилберг), историческая драма «Последняя дуэль» (Ридли Скотт) и фантастический фильм «Поступь хаоса» (Даг Лайман).

Автор статьи Форест Кинси отметил, что хотя многие картины провалились в прокате в 2021 году, кассовый провал не всегда означает, что фильм получился неудачным. «Некоторые из следующих фильмов получили восторженные отзывы критиков и зрителей, в то время как другие фильмы, осмеянные критиками, имели финансовый успех», — отметил Кинси.

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