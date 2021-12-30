Гори, Грузия, 30 декабря, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Главный редактор газеты «Хроника плюс» Элисо Киладзе 29 декабря на своей странице в «Фейсбуке» заявила о крайне тяжелом состоянии бывшего президента Михаила Саакашвили и призвала активистов оппозиции перенести акции протеста и голодовку из Тбилиси в Гори.

(сс) thierry ehrmann Михаил Саакашвили

«Состояние Саакашвили тяжелое, он больше не принимает пищу, ему трудно двигаться и у него нарушена моторика. Они затемнили окна, лечащего врача довели до инсульта! Ситуация критическая! В Гори должны объединить все протесты. Нельзя сидеть в тепле у себя дома и следить за убийством третьего президента! Нельзя! «Единое национальное движение», примите решение перенести голодовку в Гори! С Мишей нельзя обращаться хуже, чем сейчас! Власти перешли все красные линии!», — написала Киладзе.

Напомним, что 21 декабря члены оппозиционного «Единого национального движения» и сторонники Михаила Саакашвили начали массовую голодовку, требуя его освобождения из-под стражи.