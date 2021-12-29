29 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили рост цен на московские новостройки более чем на 40%.

Артур Савин, , 23:21 — REGNUM Аналитический обзор Единого ресурса застройщиков, согласно которому в течение 2021 года цены на квартиры в московских новостройках поднялись более чем на 40%, вызвал бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 29 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Новостройки Иван Шилов © ИА REGNUM

"Бедные российские граждане, доедая последних ежей, скупили все квартиры?» — шутит Олег Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что такой рост цен говорит о повышенном спросе, за которым предложение уже не поспевает, в результате цены на новостройки ползут вверх.

«Бедные граждане в России стоят в очереди за квартирами и иномарками. До чего Путин страну довел?!» — издевается Александр С.

Некоторые комментаторы отмечают, что подобный рост цен на жильё является для людей, живущих за пределами Москвы, чем-то абсолютно фантастическим и неподъёмным.

«Да жесть! Везде цены на жильё поднялись! Бездумные кредиты под них, каждый второй заёмщик. Увы, люди не отдают отчёт своим действиям, у нас такое часто встречается. Надо учитывать ещё то, как строят эти дома. Сплошное тяп-ляп сейчас», — считает Ан М.

«Откуда люди берут деньги на это? А по ипотеке, наверное, 70 тысяч рублей в месяц платить приходится! Кошмар!» — ужасается Иван Н.

Деньги Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что если рост цен не остановится, то люди из провинции, вне зависимости от их достатка, никогда не смогут позволить себе приобрести новую недвижимость в Москве.

«Не представляю, откуда у людей столько денег. Знакомые, даже на руководящих должностях, квартиру в Москве позволить купить себе не могут! Москвичи, раскройте секрет, где деньги берёте?» — интересуется Анна Б.

«Я тут подсчитал и пришёл к выводу, что моя квартирка, если бы она была в Москве, стоила бы 13 миллионов рублей. Но это если в Москве, а так только три миллиона. Хочу, как в Москве!» — написал Иван К.

Ряд пользователей указывает на то, что в скором времени такой рост цен может обернуться ипотечным кризисом.

«Я думаю, что ипотечный пузырь надулся и скоро лопнет. Продажи квартир упали, спрос на ипотеку упал, а цены при этом растут! Скоро будет ровным счётом наоборот, цены упадут ниже плинтуса, предложений будет минимум, никто не станет продавать и опять никто толком не сможет себе квартиру купить», — отмечает Vadim L.

Нашлись и те, кто убеждены, что такие деньги и условия жизни в Москве — несовместимые вещи, поэтому лучше найти своё место за пределами российской столицы и жить свободно.

«Ещё несколько пандемий и все побегут из Москвы. Не представляю, что там за жизнь в таком муравейнике. Россия громадная, а всех запихнули в одну Москву. Глупо», — пишет Лидия Г.

«Власти намеренно загоняют людей в долги. Такими людьми, обременёнными и зависимыми, проще управлять. Такие не бастуют, боятся работы лишиться и квартиры соответственно», — поделился своим мнением Алексей К.

Напомним, 28 декабря РИА Новости опубликовало материал со ссылкой на аналитический обзор Единого ресурса застройщиков, согласно которому в течение 2021 года цены на квартиры в московских новостройках поднялись более чем на 40%. Отмечается, что средневзвешенная цена предложения на первичном рынке жилья в Москве выросла с начала года на 42% и достигла к декабрю 268,3 тысячи рублей за квадратный метр.