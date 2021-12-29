Тамбов, 29 декабря, 2021, 22:47 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров встретился с командой школьников, которые представляли регион на всероссийском конкурсе «Большая перемена». Об этом ИА REGNUM сообщили региональном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Руководитель Тамбовщины Максим Егоров на встрече с призёрами и участниками конкурса «Большая перемена»

Руководитель Тамбовщины пообщался с победителями и участниками федерального конкурса «Большая перемена». Всего участниками встречи стали три десятка ребят, которые рассказали Максиму Егорову о сложности принятия решений, обсудили с принципы командообразования, делились идеями и проектами.

Девятиклассница Никифоровской школы № 1 Ксения Шмакова представила на конкурсе проект, посвящённый Воронинскому заповеднику, получив за победу в конкурсе 2021 года 200 тыс. рублей. Школьница уверена, что данная уникальная природная зона должна стать площадкой для развития эко-туризма.

Временно исполняющему обязанности главы администрации Тамбовской области идея понравилась. Он рассказал, что накануне посещал площадку строящегося горнолыжного курорта в Кирсановском районе, который находится рядом с заповедником, и обсудил с инвесторами возможности развития эко-туризма.

«Ваши идеи могут лечь в основу данного направления. Будем с вами работать!» — заверил Максим Егоров.

Всего в этом году в конкурсе приняли участие 23 тыс. ребят из Тамбовской области. Девять из них признаны победителями. В их числе — выпускник Сосновской школы №2 Дмитрий Михнов, который выигрывает в конкурсе второй год подряд. Каждый раз пишет гимн «Большой перемены», который становится хитом конкурса.

Ещё одна победительница конкурса, девятиклассница лицея № 29 города Тамбова Софья Куксгаузен, предложила главе региона принять участие в проекте в качестве наставника. Максим Егоров идею поддержал, подчеркнув, что наставниками ребят вместе с ним станут все его заместители.

«Конкурс «Большая перемена» подтверждает, что Россия — страна возможностей. А я хочу, чтобы вы знали: Тамбовская область — регион возможностей», — подчеркнул Максим Егоров.

Он заверил ребят, что их идеи и проекты «обязательно найдут применение» на Тамбовщине.