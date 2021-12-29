Лондон, 29 декабря, 2021, 22:42 — ИА Регнум. Британские медицинские службы за последние сутки выявили наивысшее с начала пандемии число новых заражений SARS-CoV-2, сообщает 29 декабря телеканал Sky News.

Коронавирус

По утверждению телеканала, за сутки было зафиксировано 183 037 случаев заражения.

Отмечено, что предыдущая максимальная численность заражений была зафиксирована 28 декабря в количестве 129 тыс.

По утверждению правительства Британии, не менее 80% новых случаев коронавируса связаны со штаммом «Омикрон».

Всего с начала пандемии коронавируса в Британии выявлено свыше 12,5 млн случаев заболевания COVID-19, из которых около 148 тыс. закончились смертью пациентов.