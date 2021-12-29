Кэри, США, , 22:32 — REGNUM Компания Epic Games пытается решить проблему с работой серверов Fortnite, из-за которой поклонники онлайн-игры не могут войти в систему. Об этом 30 декабря сообщает twitter-страница Fortnite Status.

Fortnite © Epic Games

Администрация аккаунта сообщила геймерам, что пытается разобраться в том, почему пользователи не могут авторизоваться. «Мы сообщим вам, когда проблемы будут решены», — написала она в публикации.

https://twitter.com/FortniteStatus/status/1476224980480364544

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Fortnite получила премию Golden Issue Award в номинации Best Ongoing Game («Самая поддерживаемая игра года», т. е. игра, к которой всё ещё выходят обновления). Присуждает премию редакция портала Comicbook.

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