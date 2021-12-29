Москва, , 22:31 — REGNUM Предприятие госкорпорации «Роскосмос» успешно провело первое огневое испытание форсированного кислородно-водородного двигателя, предназначенного для перспективного разгонного блока ракеты «Ангара-А5», сообщает 29 декабря пресс-служба «Роскосмоса».

Пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» Минобороны России

Испытания были проведены в Воронежском центре ракетного двигателестроения.

«Успешно проведено огневое испытание кислородно-водородного ракетного двигателя РД-0146Д1», — говорится в сообщении пресс-службы.

Запуск двигателя, работа на заданных режимах, а также его выключение прошли по намеченной программе.

По итогам испытаний директор воронежского КБХА Сергей Ковалев отметил, что новый двигатель позволит повысить энергетические характеристики ракеты «Ангара-А5», а также может найти себе применение и в других перспективных проектах.

Уточняется, что новый вариант двигателя может быть на 20% мощнее уже применяемого в ракетах «Ангара».

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