Салехард, 29 декабря, 2021, 22:28 — ИА Регнум. В Салехарде вечером 29 декабря 2021 года открылся мост через реку Шайтанка. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации столицы Ямала.

Пресс-служба горадминистрации Салехарда В Салехарде открыт проезд по мосту через Шайтанку

«На сегодняшний день полностью выполнено строительство конструкции моста, заасфальтированы подъездные пути. Обустроено временное дорожное покрытие. Дорога расчищена для беспрепятственного проезда», — сообщил глава Салехарда Алексей Титовский.

Напомним, реконструкция моста через реку Шайтанку началась в ноябре 2020 года. Мост был в удручающем состоянии и небезопасным для проезда автомобилей. Реконструкция позволила организовать по мосту четырёхполосное движение.

Подрядчики произвели демонтаж мостового сооружения, замену инженерных сетей, строительство береговых опор моста, монтаж металлических конструкций пролёта моста. Произведена отсыпка полотна дороги песком и щебнем, а также сделана облицовка моста гранитом со стороны реки.

Отмечается, что в летний период 2022 года будет завершена укладка асфальтобетонного покрытия, для этого потребуется ограничить проезд на период проведения работ.