София, 29 декабря, 2021, 22:23 — ИА Регнум. Процентные ставки по ипотечным кредитам в Болгарии в 2021 году снизились на 0,19 пунктов и составили 2,64%, что является абсолютным минимумом в новейшей истории страны. Об этом 29 декабря со ссылкой на данные Болгарского национального банка передает БТВ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Как утверждают эксперты, подобные рекордные показатели связаны с общеевропейскими банковскими тенденциями, и, в частности, политикой Центробанка ЕС, обеспечивающей льготные условия деятельности соответствующих региональных структур. При этом о своем намерении воспользоваться жилищными кредитами в обозримом будущем заявляют десятки тысяч болгар.

В то же время ряд государственных банков Болгарии выступил с инициативой ограничения доступа коммерческих финансовых учреждений к реализации программ ипотечного кредитования. «В этом случае эпоха «дешевых займов» подойдет к концу», — говорится в документе БНБ.