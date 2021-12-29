Горловка, ДНР, , 22:20 — REGNUM Об обстреле 29 декабря украинскими боевиками района посёлка Озеряновка на юго-западе Горловки (ДНР) сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

ВСУ на Донбассе U.S. Army Europe Images

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Обстрел ДНР украинская армия начала в 15:24 мск: применялись гранатомёты. ВСУ, стреляя со стороны населённого пункта Троицкое, выпустили по ДНР 15 гранат.

Напомним, 27 декабря ВСУ обстреляли посёлок Александровка на западе Донецка, выпустив пять гранат из гранатомётов.

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