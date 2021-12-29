Бразилиа, , 23:19 — REGNUM Мэр бразильского города Ниньейра Вагнер Антунес был внесён в так называемый «грязный список» — регулярно обновляемый правительством реестр лиц и компаний, уличённых в использованию рабского труда. Об этом сообщает 29 декабря новостное агентство Brasil de Fato.

Фавела. Бразилия

Отмечается, что внесение мэра в список было задержано на два года из-за юридических процедур. В 2019 году специальный секретариат по социальному обеспечению и работе установил, что 23 человека работали без доступа к базовым условиям труда и выходных на угольной ферме, принадлежащей мэру.

Министерство труда Бразилии в 2003 году начало вести учёт лиц и компаний, замеченных в использовании рабского труда, впоследствии этот перечень получил название «грязный список». Первоначально в него были внесены 52 предприятия, однако со временем число фигурантов списка увеличилось в десятки раз.

Внесённые в базу данных лица могут стать объектами для применения коммерческих и финансовых санкций, в частности лишиться финансирования из государственных источников, однако мера никак не влияет на возможности в частной сфере.

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