30 декабря 2021 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 10:28 — REGNUM Ставшая уже традиционной акция «Нарядим секвойядендрон вместе» прошла у входа в Никитский сад Ялты.

Пятый год подряд жители наряжают самое знаменитое новогоднее дерево Крыма — 44-летний секвойядендрон.

Игрушки для ёлки Александр Полегенько © ИА REGNUM

Игрушки для ёлки Александр Полегенько © ИА REGNUM

Игрушки для ёлки Александр Полегенько © ИА REGNUM

Игрушки для акции сделали юные жители Большой Ялты. Организаторы акции, департамент образования молодёжной политики Ялты и Никитский ботанический сад — Национальный научный центр РАН традиционно приглашают к участию в акции всех желающих.

Акция «Нарядим секвойядендрон вместе» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Акция «Нарядим секвойядендрон вместе» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Акция «Нарядим секвойядендрон вместе» Александр Полегенько © ИА REGNUM Акция «Нарядим секвойядендрон вместе» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Акция «Нарядим секвойядендрон вместе» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Акция «Нарядим секвойядендрон вместе» Александр Полегенько © ИА REGNUM Акция «Нарядим секвойядендрон вместе» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Акция «Нарядим секвойядендрон вместе» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Всего было сделано более 400 украшений из самых разных материалов и самых разных размеров. Отметим, что авторы лучших украшений получат в подарок бесплатный пропуск в один из трёх парков Никитского сада.

Акция «Нарядим секвойядендрон вместе» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Акция «Нарядим секвойядендрон вместе» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Акция «Нарядим секвойядендрон вместе» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Акция «Нарядим секвойядендрон вместе» Александр Полегенько © ИА REGNUM Акция «Нарядим секвойядендрон вместе» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Акция «Нарядим секвойядендрон вместе» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Акция «Нарядим секвойядендрон вместе» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Акция «Нарядим секвойядендрон вместе» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Акция «Нарядим секвойядендрон вместе» Александр Полегенько © ИА REGNUM Акция «Нарядим секвойядендрон вместе» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Акция «Нарядим секвойядендрон вместе» Александр Полегенько © ИА REGNUM

В этот же день в праздничные костюмчики сотрудники кактусовой оранжереи сада приодели своих любимчиков.

Кактусовая оранжерея готова к Новому году Александр Полегенько © ИА REGNUM

Кактусовая оранжерея готова к Новому году Александр Полегенько © ИА REGNUM

Кактусовая оранжерея готова к Новому году Александр Полегенько © ИА REGNUM

Кактусовая оранжерея готова к Новому году Александр Полегенько © ИА REGNUM