Александр Полегенько,
30 декабря 2021, 10:28 — REGNUM Ставшая уже традиционной акция «Нарядим секвойядендрон вместе» прошла у входа в Никитский сад Ялты.
Пятый год подряд жители наряжают самое знаменитое новогоднее дерево Крыма — 44-летний секвойядендрон.
Игрушки для ёлки
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Игрушки для ёлки
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Игрушки для ёлки
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Игрушки для акции сделали юные жители Большой Ялты. Организаторы акции, департамент образования молодёжной политики Ялты и Никитский ботанический сад — Национальный научный центр РАН традиционно приглашают к участию в акции всех желающих.
Акция «Нарядим секвойядендрон вместе»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Акция «Нарядим секвойядендрон вместе»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Акция «Нарядим секвойядендрон вместе»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Акция «Нарядим секвойядендрон вместе»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Акция «Нарядим секвойядендрон вместе»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Акция «Нарядим секвойядендрон вместе»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Акция «Нарядим секвойядендрон вместе»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Акция «Нарядим секвойядендрон вместе»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Всего было сделано более 400 украшений из самых разных материалов и самых разных размеров. Отметим, что авторы лучших украшений получат в подарок бесплатный пропуск в один из трёх парков Никитского сада.
Акция «Нарядим секвойядендрон вместе»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Акция «Нарядим секвойядендрон вместе»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Акция «Нарядим секвойядендрон вместе»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Акция «Нарядим секвойядендрон вместе»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Акция «Нарядим секвойядендрон вместе»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Акция «Нарядим секвойядендрон вместе»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Акция «Нарядим секвойядендрон вместе»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Акция «Нарядим секвойядендрон вместе»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Акция «Нарядим секвойядендрон вместе»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Акция «Нарядим секвойядендрон вместе»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Акция «Нарядим секвойядендрон вместе»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В этот же день в праздничные костюмчики сотрудники кактусовой оранжереи сада приодели своих любимчиков.
Кактусовая оранжерея готова к Новому году
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Кактусовая оранжерея готова к Новому году
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Кактусовая оранжерея готова к Новому году
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Кактусовая оранжерея готова к Новому году
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Кактусовая оранжерея готова к Новому году
Александр Полегенько © ИА REGNUM