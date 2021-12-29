Дили, 29 декабря, 2021, 22:03 — ИА Регнум. Подземные колебания магнитудой 7,6 зафиксированы у побережья Восточного Тимора, сообщает 29 декабря Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Иван Шилов ИА REGNUM Восточный Тимор

По данным сейсмологов, эпицентр этого землетрясения расположен на 233 км северо-восточнее столицы Восточного Тимора Дили, где проживает около 150 тыс. человек.

Очаг сейсмических толчков залегал на глубине 182 км.

Данных о погибших, пострадавших или разрушениях не поступало.