В районе Восточного Тимора зафиксировано землетрясение магнитудой 7,6
Дили, 29 декабря, 2021, 22:03 — ИА Регнум. Подземные колебания магнитудой 7,6 зафиксированы у побережья Восточного Тимора, сообщает 29 декабря Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Иван Шилов ИА REGNUM
Восточный Тимор
По данным сейсмологов, эпицентр этого землетрясения расположен на 233 км северо-восточнее столицы Восточного Тимора Дили, где проживает около 150 тыс. человек.
Очаг сейсмических толчков залегал на глубине 182 км.
Данных о погибших, пострадавших или разрушениях не поступало.