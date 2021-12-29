София, , 22:02 — REGNUM Министерство экономики Болгарии обнародовало специальное распоряжение о запрете повышения цен на услуги сотовой связи болгарскими операторами. Об этом 29 декабря сообщило «Болгарское телевидение».

Мобильная связь

Согласно официальной информации, с 1 января 2022 года изменение соответствующих тарифных планов возможно исключительно с санкции высших надзорных органов.

«Используя возможности действующего законодательства, мы защитим абонентов мобильной связи, которые и без того находятся под беспрецедентным давлением в контексте роста цен на товары и услуги», — заявила глава минэкономики, вице-премьер правительства Болгарии Корнелия Нинова.

Кроме того, Комиссия по защите прав потребителей Болгарии рассматривает возможность отказа в ежегодной индексации тарифов двумя крупнейшими операторами страны — «Telenor — Болгария», «А1». При этом указанные структуры могут обжаловать это нововведение в судебном порядке.

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