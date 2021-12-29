Вашингтон, 29 декабря, 2021, 22:59 — ИА Регнум. Одна из родителей учащихся государственной школы в американском городе Чикаго высказалась против онлайн-обучения детей, назвав его «ночным кошмаром». Об этом 29 декабря сообщает Fox News.

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Комментируя проведённый школьным профсоюзом опрос о возвращении на удалёнку на фоне роста заболеваемости COVID-19, мать одного из учащихся Нольберто Касас рассказала, что её сыну пришлось нелегко, когда школа вынудила детей проводить половину дня за компьютером.

По её словам, ребёнок не справлялся с виртуальными занятиями, но после возвращения к очному обучению вновь стал преуспевать в классе.

Касас также высказала мнение, что если учителя вновь откажутся от занятий в классе, это будет иметь разрушительные последствия для семей рабочего класса.

Напомним, что ведущие американские учебные заведения, среди которых Колумбийский университет, Университет Дьюка и Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, намерены вновь перевести студентов на дистанционное обучение в январе 2022 года, присоединившись к большому числу колледжей, отказавшихся от очных занятий из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». В американской столице Университет Джорджа Вашингтона также заявил, что начнет следующий семестр в режиме онлайн.