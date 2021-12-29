Астана, 29 декабря, 2021, 21:57 — ИА Регнум. Закон об отмене в Казахстане смертной казни подписал 29 декабря президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщили в его пресс-службе.

Kremlin.ru Касым-Жомарт Токаев

Уточняется, что казахстанский президент подписан закон «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены смертной казни».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 декабря казахстанский сенат одобрил законопроект об отмене смертной казни в стране.