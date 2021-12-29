Тула, , 21:54 — REGNUM Депутат Тульской областной думы обвиняется в мошенничестве на 230 млн рублей, сообщили 29 декабря в пресс-службе Следственного комитета России.

Деньги! Деньги! Деньги! Цитата их м/ф «Утиные истории». 1987. США

Как полагает следствие, в 2011—2013 года руководитель коммерческой фирмы, являющийся депутатом Тульской областной думы, совместно с заместителем директора организации, предоставили в один из банков фиктивные документы, на основании которых им был выделен кредит на сумму более 230 млн рублей. Однако деньги глава фирмы обратил в свою пользу, возвращать кредит он не планировал, отметили в СК.

Подозреваемые задержаны, следствием им предъявлено обвинение по статье о мошенничестве. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.