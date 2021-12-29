Вашингтон, 29 декабря, 2021, 22:45 — ИА Регнум. Суд в США отклонил коллективный иск рекламодателей к социальной сети LinkedIn, в котором утверждалось, что ресурс якобы завышает показатели просмотров видео для получения большей прибыли от рекламодателей, сообщает 29 декабря Reuters.

Chababs.com LinkedIn

Магистратский судья Сьюзан ван Кеулен сочла, что некоторые данные LinkedIn действительно могли вводить в заблуждение, однако истец не смог доказать, что компания намеренно осуществляла мошеннические действия. С учётом этого суд отклонил требование истцов о возмещения им материального ущерба.

Коллективный иск рекламодателей к сервису LinkedIn, принадлежащему компании Microsoft, был подан в соответствии с законом штата Калифорния. Его авторы утверждали, что на сайте якобы засчитывались просмотры видеорекламы, даже если видео воспроизводилось только в фоновом режиме, когда пользователи прокручивали ленту.