Бухарест, , 21:45 — REGNUM Из сейфа представительства Министерства обороны России в Бухаресте исчезли четыре тысячи долларов, отложенные для обеспечения очередного мероприятия. Об этом 29 декабря сообщает румынский телевизионный канал Digi24.

Пустой сейф Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

По некоторым данным, кража произошла еще 27 декабря. Тогда в полицию обратился сотрудник представительства, который и обнаружил пропажу.

Румынские правоохранители обыскали место происшествия, собрали доказательства и сняли отпечатки пальцев. Согласно предварительной информации, сейф не был взломан, а вход в помещение осуществляется только при наличии личной электронной карты сотрудника учреждения. Ведется следствие.

Представительство Минобороны РФ на улице Бузэшти в Бухаресте является частью посольства России в Румынии. Сотрудники учреждения занимаются административной работой и планированием торжественных акций по чествованию памяти героев Великой Отечественной войны на румынской территории.