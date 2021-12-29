Бишкек, , 21:41 — REGNUM Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев передало национальному обществу Красного полумесяца Киргизии 48 сборных жилых домов на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщили в пресс-службе местного представительства Организации объединённых наций.

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Стоимость гуманитарной помощи, оказанной УВКБ ООН, составляет около 6,3 млн сомов (более 5,4 млн рублей).

Отмечается, что в 2019 году Организация объединённых наций подарила министерству чрезвычайных ситуаций республики 72 комплекта таких же сборных домов на сумму свыше 7,4 млн сомов (6,4 млн рублей).

Также недавно ООН помогла МЧС восстановить 60 сборных домов, использованных для временного размещения жителей Баткенской области Киргизии, чьи дома пострадали или были разрушены во время боевых действий на киргизско-таджикской границе в апреле 2021 года.

ИА REGNUM напоминает, что в конце апреля 2021 года на киргизско-таджикской границе произошел вооруженный конфликт между пограничниками Киргизии и военными Таджикистана.

Таджикские военные активно использовали не только автоматы и пулемёты, но также гранатомёты и миномёты, и даже боевые вертолёты.

В ходе конфликта погибли 36 и получили ранения более 200 киргизстанцев, в том числе несколько детей. Были разрушены и сожжены свыше 100 жилых домов и соцобъектов. Более 40 тысяч граждан Киргизии эвакуировали из зоны боевых действий.