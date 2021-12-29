Триполи, 29 декабря 2021, 21:40 — REGNUM В коррупции заподозрена министр культуры и просвещения Ливии Мабрука Осман Оки, передаёт 29 декабря Al-Hadath.

Форма арестанта
Форма арестанта
Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным ливийской генпрокуратуры, чиновницу арестовали, предъявив ей обвинения в коррупции, подделке документов, превышении должностных полномочий.

Чиновницу уже допросили, прокуратура продолжает расследование.

Напомним, Оки является министром культуры в правительстве Абдель Хамид Дбейба, действующего в Ливии с 15 марта 2021 года.

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