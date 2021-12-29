Нижний Новгород, 29 декабря 2021, 21:36 — REGNUM За год государственная жилищная инспекция Нижегородской области оштрафовала коммунальные компании на более чем 43 млн рублей, передаёт «Говорит Нижний» сегодня, 29 декабря.

Работник коммунальной службы
Работник коммунальной службы
Алексей Колчин © ИА REGNUM

В течение 2021 года в госинспекцию поступило около 37 тысяч жалоб от жителей региона на некачественную работу предприятий коммунальной сферы

По результатам 2 842 внеплановых проверок, проведённых по этим обращениям, нижегородским коммунальщикам выдали 3 114 предписаний на устранение допущенных недостатков в их деятельности.

Также ведомство возбудило 1 822 административных дела и выписало коммунальным компаниям штрафы на общую сумму свыше 43 млн рублей.