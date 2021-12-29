Нижний Новгород, 29 декабря, 2021, 21:36 — ИА Регнум. За год государственная жилищная инспекция Нижегородской области оштрафовала коммунальные компании на более чем 43 млн рублей, передаёт «Говорит Нижний» сегодня, 29 декабря.

Алексей Колчин ИА REGNUM Работник коммунальной службы

В течение 2021 года в госинспекцию поступило около 37 тысяч жалоб от жителей региона на некачественную работу предприятий коммунальной сферы

По результатам 2 842 внеплановых проверок, проведённых по этим обращениям, нижегородским коммунальщикам выдали 3 114 предписаний на устранение допущенных недостатков в их деятельности.

Также ведомство возбудило 1 822 административных дела и выписало коммунальным компаниям штрафы на общую сумму свыше 43 млн рублей.